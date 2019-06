Tras haber ganado su último Óscar en 2014 con 'Blue Jasmine', Cate Blanchett se ha asentado definitivamente como una de las actrices más importantes del mundo. Podemos verla como elfa en 'El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo', de bailarina en 'El curioso caso de Benjamin Button' o encarnando a 'Carol' en la película con el mismo nombre.

A pesar de estar casi siempre en un lugar protagonista o personaje secundario esencial, Cate Blanchett también se ha atrevido a poner su voz en algunos proyectos como 'Cómo entrenar a tu dragón 3'. Ahora un nuevo rol en la filmografía de la actriz ha salido a la luz.

Trabajó en la película póstuma de Stanley Kubrick, 'Eyes Wide Shut', protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Leon Vitali, asistente de Kubrick, lo ha contado en una entrevista en Vulture.

En ella cuenta el proceso de creación y anécdotas del rodaje, donde, lejos de las cámaras, Cate Blanchett dobló a la modelo Abigail Good en su papel como mujer enmascarada, durante la escena de la orgía."¡Era Cate Blanchett! Esa era su voz. Queríamos una voz que fuera sensual y a la vez parte del ritual", dice Vitali. Al quedarse sin su director, comenzaron a buscar una voz con las características que necesitaban. "De hecho fueron Tom y Nicole quienes pensaron en Cate. En ese momento estaba en Inglaterra, vino a Pinewood y grabó las frases". Abigail Good explica sin rencor por qué se hizo: "Stanley me preguntaba mucho por mi opinión. Murió antes de que se acabase el doblaje y siempre me pregunté si me doblarían por no tener acento americano".

