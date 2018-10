La escena que destrozó tanto a Emma Stone que estuvo horas llorando después de rodarla

Si hay algo que no soporte Emma Stone es el daño a los animales. Por eso hubo una escena en su última película, 'La favorita', dirigida por Yorgos Lanthimos, que fue extremadamente dura para la actriz, según ha confesado a Entertainment Tonight.

"Bueno, justo en el final, no quiero destripar nada, pero tengo que ser un poco agresiva al final con un conejo. (...) Lloré y me deshice en lágrimas durante horas".

Stone ha asegurado que ningún animal resultó herido en el rodaje, pero solo con el hecho de tener que fingir cualquier tipo de violencia contra un animal afectó profundamente a la joven.

"Me hablaron más o menos sobre ello y cómo sería algo suave y correcto, pero no, es muy muy perturbador. La idea de hacer daño a un animal de cualquier forma me destroza".

Habrá que esperar al 4 de enero para descubrir la escena, mientras tanto puedes ver el tráiler.