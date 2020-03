La escena más icónica de 'Reservoir Dogs' fue improvisada, así lo ha confesado Michael Madsen

Quentin Tarantino es uno de los guionistas más aclamados de Hollywood. Sus películas están cargadas de tensión y potentes momentos entre sus personajes, además de la dosis perfecta de humor.

Sin embargo, no todos los legendarios momentos de Tarantino estaban sobre el papel. Al parecer, una de las mejores escenas de su debut en la dirección, 'Reservoir Dogs', fue en realidad improvisada.

Michael Madsen, que dio vida al Sr. Rubio, ha admitido hablando con Tarantino durante la reunión del cast en el Festival de cine de Tribeca que la mítica escena de baile de su personaje la tuvo que improvisar:

"Nunca me hiciste ensayarla, porque estaba muy intimidado por ella. No sabía qué hacer. En el guión decía, 'Sr. Rubio baila como un maníaco'. Y yo no para de pensar, '¿qué cojones significa eso? ¿Como Mike Jagger, o qué? ¿Qué coño voy a hacer?'.

Y así, Madsen se inventó sobre la marcha la escena que todos conocemos y recordamos, sin tener ninguna especificación, y convirtiéndose en uno de los momentos más definitorios de la carrera de Tarantino por su sadismo y peculiar humor.