Pese al éxito de 'Joker', Todd Phillips ha dejado claro cuál es su postura en cuanto a revelar las escenas eliminadas de una película o de lanzar una versión extendida.

"Odio las putas versiones extendidas. Odio las escenas eliminadas. Se eliminaron por una razón. La película que existe es exactamente la película que quiero que sea y nunca mostraré una escena eliminada".

Sin embargo, el cineasta sí ha confesado a Collider que tienen un inédito montaje de la escena clave de la entrada triunfal de Joaquin Phoenix en el plató de Murray (Robert De Niro).

"Aunque no me gustan las escenas eliminadas, sí que cortamos esta cosa divertida de todas las veces que Joaquin sale en el programa de Murray Franklin porque cada vez que el tipo salía, Murray decía 'por favor den la bienvenida a Joker' y el telón se abría y él aparecía haciendo algo diferente cada vez.

Lo hicimos como 13 veces quizás, y todas son diferentes y divertidas y hay muchas buenas. Yo las veía y pensaba, 'oh me pregunto por qué no usé esta'".

¿Veremos al menos este montaje en su lanzamiento digital?

