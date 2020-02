La escena de 'La Bella y la Bestia' que está enfureciendo a los fans de Disney

Si hay algo por lo que ha sorprendido el tráiler de 'La Bella y la Bestia' desde que ha salido a la luz, a parte de ser precioso, es por la cantidad de detalles totalmente idénticos que tiene la película en acción real con la original de Disney de 1992. Sin embargo, hay una escena que revela que no todo se ha copiado a la perfección. Algo que no entienden los fans y que se preguntan por qué esta no es tal y como aparecía en la cinta animada.

Al parecer, el famoso vestido verde que lleva Bella cuando se asombra ante la colección de libros de la Bestia no es el que aparece en el tráiler. En este, Emma Watson viste un vestido de color crema con flores rojas. Y, tampoco hay señales del lazo en el pelo. ¿Qué ha sido de la perfección en los detalles?

No hay ninguna duda de que el trabajo de Jacqueline Durran, la diseñadora de vestuario de la película, ha sido asombroso. Pero, las dudas surgen al ver este cambio tan diferente con el de la cinta original. Habrá que esperar al estreno de la película para entenderlo.

'La Bella y la Bestia', protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, llegará a los cines el 17 de marzo de 2017.