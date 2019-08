'It' fue una de las películas más taquilleras de su año y, ahora, 'It: Capítulo 2' está siendo uno de los estrenos más esperados junto a la última entrega cinematográfica de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'.

La batalla final entre Pennywise y 'El Club de los Perdedores' llegará a los cines en septiembre y, tras conocer la entrevista del director con Total Film, estamos muchos más ansiosos por ver este gran y épico final. En esta entrevista Andy Muschieti ha revelado que desde el gran éxito del primer capítulo ha estado comunicándose con el escritor de la novela de terror. Stephen King contactó con el director para felicitarle por el resultado final de la primera entrega de la adaptación de la primera parte de 'It' y, también, para alabar el trabajo realizado.

Ha sido en esta misma entrevista donde el director ha declarado que el creador de Pennywise quiso ayudar con el guión. Leyó el primer borrador y tomó una serie de apuntes y, de estos, añadió una nueva escena que podría cambiar y desviarse de la obra original, dándole así un giro totalmente inesperado al final del segundo capítulo de la adaptación.

El resultado final de 'It: Capítulo 2' son dos horas y cuarenta y cinco minutos en los que esperamos que la nueva (y seguro que espeluznante) escena escrita por Stephen King se encuentre en el largometraje. A su vez, el escritor ha vuelto a mostrar su agrado con el desenlace de su historia ahora, en redes sociales: "'It: Capítulo 2: la confrontación final es épica".

