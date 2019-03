¿Es 'Sorry to bother you' la mejor comedia de 2018?

Cassius Green, un joven negro que trabaja como teleoperador, descubre que sus ventas crecen exponencialmente cuando pone su "voz de blanco". Así, pronto empieza a ascender en la empresa y nos vende como comedia algo que en realidad es una crítica feroz.

Esto es 'Sorry to bother you', la cinta que acaba de ser presentada en el Festival de Austin SXSW y que ya triunfó en Sundance. Las críticas han alabado el trabajo de Boots Riley en su primera película. Sigue la estela de 'Déjame salir' y no obstante su protagonista es uno de sus actores, Lakeith Stanfield.

En el reparto están también Tessa Thompson, Armie Hammer, Steven Yeun, Danny Glover y Omari Hardwick, entre otros.