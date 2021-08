"Eres fantástica": La cariñosa felicitación de Sylvester Stallone a su mujer en el día de su 53 cumpleaños

Sylvester Stallone conoció a Jennifer Flavin en un restaurante de West Hollywood, donde inmediatamente saltó entre ellos la chispa del amor. Sin embargo, tras varios años de relación, Stallone decidió cortar con Flavin a través de una descuidada misiva en la que no tuvo compasión con la empresaria.

"Me envió una carta escrita a mano de seis páginas bastante descuidada", aseguró Jennifer a People en aquella en una entrevista posterior a su ruptura con el actor de 'Rocky': "Me decepcionó mucho, porque no se puede cortar con alguien por carta después de seis años de relación". Además, Sylvester le había sido infiel con otra mujer, con la que se rumoreó que podría haber tenido un hijo.

Sin embargo, tras 12 meses separados, de intentar mantener una relación seria con varias modelos, así como de asegurarse de no ser el progenitor del bebé con el que le fue infiel a su actual esposa, Stallone se dio cuenta de que Flavin era la mujer de su vida, decidieron dar a su amor una segunda oportunidad y se casaron en 1997, y durante su matrimonio, han tenido tres hijas preciosas: Sophia (24 años), Sistine (23) y Scarlet Stallone (19).

Pese a las dos décadas de diferencia de edad que los separan, y los baches de su relación, ambos se quieren como el primer día y están sumamente enamorados.

Ahora, Sylvester Stallone ha felicitado a su esposa a través de Instagram por el día de su cumpleaños de una forma muy cariñosa y especial. El intérprete ha compartido con sus seguidores una fotografía en la que aparece junto a su esposa y en cuya descripción escribía: "¡Feliz cumpleaños a Jennifer! Una esposa y madre fantástica. Te queremos".

Por su parte, Jennifer Flavin contestó a su esposo en los comentarios de la imagen junto a las cientos de felicitaciones que recibió por parte de los seguidores del actor. "¡Te quiero muchísimo!", le escribió la empresaria.

¿Cómo habrá celebrado la pareja este cumpleaños?

Son una familia sumamente unida

La menor de sus hijas acaba de celebrar la graduación del instituto, y como familia lo han celebrado todos juntos. El padre, orgulloso, ha compartido las imágenes del día en su cuenta de Instagram y ha presumido de la belleza de sus chicas.

"¡Felicidades por graduarse en la escuela secundaria a nuestra maravillosa hija Scarlet!", escribió Sylvester, de 74 años, junto a las fotos del día, en la que en concreto aparece Scarlet en solitario posando con globos.

Stallone también compartió una foto desde el interior del Rose Bowl, donde la escuela Campbell Hall, a la que ha asistido su hija, organizó la graduación.

