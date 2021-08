"No era mi intención": Hugh Jackman pide perdón a los fans de Marvel por darles esperanzas con 'Lobezno'

Fue en el 2017, con el estreno de 'Logan', cuando Hugh Jackman se despedía para siempre del personaje al que llevaba años interpretando, Lobezno. Una despedida por la puerta grande que los fans siguen sin asimilar. Y es que aprovechan cada mínimo detalle para tener una esperanza de que el actor vuelva a ponerse en la piel del personaje de 'X-Men'.

Y esto es precisamente lo que ocurrió el pasado mes de junio. El actor asutraliano hizo saltar las alarmas cuando compartió en su cuenta de Instagram un fanart de BossLogic donde aparecía lobezno seguido de una foto de él con Kevin Feige, el presidente de Marvel.

Hugh Jackman garra lobezno | Instagram @thehughjackman

Hugh Jackman y Kevin Feige | Instagram @thehughjackman

Los fans y sus seguidores se tomaron estas imágenes como una señal de que Jackman retomaría el personaje de Lobezno y ahora el actor se ha visto obligado a pedir disculpas por darles falsas esperanzas.

Hugh Jackman da explicaciones

"Literalmente, estaba compartiendo un fanart. Lo hago muy a menudo, solo por que los adoro y quiero mucho a los fans. Luego me fui a hacer cosas y cuando regresé, pensé: '¡Oh, cielo santo! Creo que la he liado en Internet'. No, no, no, no. Chicos, lo siento. No era mi intención, en serio que no. Lo lamento mucho. Después me dije: 'Nadie va a creerme'. Y ese fue el caso", revelaba el actor en una entrevista con Comicbook.

"Vosotros [los fans] sois demasiado rápidos para más y, por supuesto, más listos. Simplemente, me encantan los fans. Así que, cuando me encuentro con cosas geniales hechas por ellos, las comparto", explicaba sobre la foto del fanart.

En cuanto a la imagen con Kevin Feige, Jackman ha explicado que quería mostrarle su aprecio ya que un mes antes había sido su cumpleaños: "Estoy increíblemente agradecido por haber formado parte de ese universo Marvel. Especialmente, por haber estado desde sus inicios y haber presenciado toda su evolución".

...

Seguro que te interesa...

"Lo pasó fatal": El tormento de Hugh Jackman en el rodaje de 'X-Men', revelado por su compañera Anna Paquin