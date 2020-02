Envía tu pregunta para Mena Suvari y Chris Klein

En el verano de 1999, cuatro adolescentes de una pequeña ciudad de Michigan decidieron que ya era hora de perder la virginidad. Y con esta sencilla premisa y un genial reparto, 'American Pie' recaudó más de cien millones de dólares.

Ahora, una década después, aquellos gamberros regresan convertidos en adultos en 'American Pie: el Reencuentro'. La excusa para volver a juntarse es la reunión de la promoción del instituto. Los protagonistas de siempre tendrán por delante un largo fin de semana para comprobar quién ha cambiado y madurado... y quien no.

Después de diez años y nueve películas, este jueves tendrás por primera vez, la oportunidad de plantearles tus cuestiones a dos de sus protagonistas. El jueves 19 de abril a las 17.00 horas, CHRIS KLEIN y MENA SUVARI responderán a las preguntas de los internautas en un encuentro digital en directo. ¿Qué te gustaría saber de la saga? ¿Y de la nueva entrega, que se estrena el próximo 4 de mayo? Puedes dejarlas aquí.

Por si les tienes perdida la pista, además de participar en 'American Pie' y 'American Pie 2', Klein fue el protagonista de 'Election' junto a Reese Witherspoon y Matthew Broderick. También le hemos visto en la gran pantalla en las cintas Cuando éramos soldados; Solo amigos; Dime que no es verdad, con Heather Graham; Rollerball, y El mundo de Leland, con Kevin Spacey, Ryan Gosling y Don Cheadle.

Mena Suvari también es una de las protagonistas que repitieron tanto en la primera como en la segunda entrega de la saga de la tarta de manzana. Pero sobre todo es conocida por ser la chica de los sueños onanísticos de Kevin Spacey en la oscarizada 'American Beauty'. En su filmografía también puedes encontrar títulos como Nowhere, Misterios de Pittsburgh, con Sienna Miller y Peter Sarsgaard, y The Garden of Eden, con Jack Huston.