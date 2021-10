Entrevista a Oriol Paulo por 'Los renglones torcidos de Dios': "He salido de mi zona de confort"

Durante la presentación en el Auditori el director confesó su nerviosismo y recordó al público que se trata de una adaptación "libre" del texto original. Hemos charlado con el director de 'Contratiempo', 'Durante la tormenta' y 'El cuerpo' para conocer algunos detalles más sobre el que algunos ya vaticinan será el thriller del próximo año.

Ayer decías que estabas muy nervioso, más nervioso incluso que cuando has presentado película ¿Por qué?

Porque esta película tiene una parte de reto personal muy grande. Es una película en la que he salido mucho de mi zona de confort. Me he implicado mucho y me he puesto en sitios donde no me había puesto antes, sobre todo a nivel de trabajar con los actores. Es una película que siento distinta a mis anteriores trabajos y por esa parte hay más nervio.

También dijiste que era una adaptación libre, incidiendo en lo de "libre" ¿Cómo de libre es?

Porque esta novela significa mucho para mucha gente. Eso me dio mucho vértigo y de entrada dije que no quería. Me insistieron mucho, tardé seis meses en aceptar.

Al final lo que quise fue ser fiel al recuerdo que yo tenía de la novela, al personaje de Alice Gould. Una mujer muy moderna, un personaje muy potente y a partir de ahí construirla desde mi yo de ahora. He querido ser fiel con el material y a la vez encontrar mi voz dentro de ese material. Los renglones torcidos de Dios es una novela muy grande y no cabe en una película, tienes que focalizar un punto de vista.

Eduard Fernández es Samuel Alvar | Atresmedia Cine

¿Has elegido personalmente a los actores protagonistas o te has dejado asesorar?

Siempre trabajo con dos directoras de casting, Eva y Yolanda, pero es verdad que el diálogo que tengo con ellas y más para esta película tan de personajes ha sido de encontrar al mejor actor para cada personaje y no cargar con “hipotecas”, me da igual que sea más o menos conocido. Pienso que los actores que he elegido, Barbara Lennie y Eduard Fernández como protagonistas, Loreto Mauleón, Javier Beltrán, Pablo Derqui... eran las mejores elecciones posibles.

¿Qué tiene Bárbara Lennie, la actriz que has elegido para el papel protagonista?

Bárbara lo tiene todo. Es inteligente, tiene ese punto de glamour, ese punto de estrella, de luz y oscuridad. Y el personaje de Alice Gould es todo eso. Cuando me propusieron hacer la película y acepté lo primero que hice fue llamar a Bárbara, ni siquiera tenía un guion cerrado y le dije "Yo solo voy a hacer esta película contigo. Tienes que ser tú". Tiene la complejidad y la clase que tiene el personaje de Alice.

Supongo que también era muy importante la creación de ese personaje en cuanto a la caracterización, vestuario, peluquería...

Si de las primeras cosas que le propuse a Bárbara fue transformarla un poco físicamente para acercarla al personaje. Yo voy rubio ahora, es por empatía (ríe). A nivel de caracterización con el diseñador de vestuario lo que hicimos fue confeccionar prácticamente a mano todos los vestidos que lleva ella. Jugar mucho con los colores, que cuentan muchas cosas del personaje. Y a nivel de arte intentar encontrar decorados que con verlo te cuenten cuál es su universo. Nos hemos inspirado en el cine de los 70, sobre todo el cine de Chabrol, para intentar encontrar ese aroma burgués que ella desprende y buscando el contraste con el realismo y la sordidez del sanatorio.

¿Cómo habéis recreado ese sanatorio?

El exterior es la antigua Tabacalera de Tarragona, la hemos atrezado, la hemos limpiado porque estaba muy abandonado y el interior es una antigua fábrica de Mercedes de los 70 en Barcelona con una estructura que nos gustaba mucho. Allí hemos levantado parte del decorado, pero aprovechando partes de la construcción.

¿Qué canción suena en el tráiler y por qué la escoges?

Es 'Summer wine' de Nancy Sinatra. Es una canción que evoca nostalgia, baile, te lleva a la época. La elegí después de ver a Bárbara en ese espacio.

Para terminar ¿Has podido ver algo en el festival?

¡Qué va! Llegué ayer para presentar la pieza y aquí estamos. A ver qué me deja el tiempo. Si puedo me gustaría ver 'Veneciafrenia' de Álex de la Iglesia y 'La Abuela' de Paco Plaza, que la vi en montaje en un pase de colega pero tengo ganas de verla terminada.

'Los renglones torcidos de Dios' es una producción de Nostromo Pictures, Atresmedia Cine y Filmayer, que Warner Bros. Pictures España estrenará en cines el próximo año.

Sinopsis de 'Los renglones torcidos de Dios

Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia para recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un interno en circunstancias poco claras. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas y pondrá en duda su propia cordura. Un mundo desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos. El curso que tomarán los acontecimientos la hará pasar de detective a sospechosa en un juego de pistas maestro, en el que nada es lo que parece.