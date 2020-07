Jada Pinkett Smith reconoció públicamente en su programa 'Red Table Talk' de Facebook que fue infiel a Will Smith hace unos cuatro años, cuando tuvo una relación con el rapero August Alsina.

El matrimonio reconoció en el programa que pasaban por un mal momento cuando se produjeron los hechos, quitándole peso a un asunto que se ha convertido en los últimos días en uno de los más comentados en las redes sociales, ya que antes de la confesión de Jada, ambos negaron el romance.

El matrimonio lleva 20 años de casados, y esta no es la primera vez que hablan de su supuesta "relación abierta", una relación adulta o madura, donde: "nuestro único trato es confiar el uno en el otro. Yo no soy el espía de nadie. Soy un hombre adulto y libre que lo único que necesita es poder mirarse al espejo al final del día sintiendo que ha hecho las cosas bien", confesaba Will Smith en alguna ocasión.

Ahora ha vuelto a ponerse de relevancia una entrevista de Jada de 2001 de la revista Vibe. Puedes encontrar su contenido al completo en el vídeo de arriba.

