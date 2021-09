Entrevista exclusiva a Tony Leung, Wenwu en 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos'

'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' está cada vez más cerca y este mismo 3 de septiembre tendremos en los cines españoles la película del nuevo superhéroe que se unirá al MCU. Con la Fase 4 en un momento espectacular tras el final de 'Loki' y la presentación del tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' sabemos que el Multiverso empieza a estar en peligro.

Por el momento sabemos que esta nueva entrega de Marvel estará protagonizada por Shang-Chi interpretado por Simu-Liu, un experto en artes marciales que se unirá a la organización terrorista conocida como Los Diez Anillos. Tras esto, se verá obligado a enfrentarse a su pasado, el cual pensó que ya había dejado atrás. Y con motivo de su estreno tan cercano, os publicamos una entrevista en exclusiva con Tony Leung, el actor que será Wenwu en esta próxima película de Marvel.

Preséntanos a tu personaje.

Mi personaje se llama Wenwu. Wenwu es un personaje trágico, aunque es muy poderoso gracias a los Diez Anillos. Siempre estuvo solo hasta que conoció a su mujer, y creo que ese fue el momento más feliz de su vida. Después de perderla, le invadió la culpa y sufría muchísimo. Así que es un personaje muy trágico.

¿Cómo reaccionaste al leer el guion por primera vez?

Hasta que leí el guion no esperaba que mi participación en la película fuera tan grande. Creí que sólo me necesitarían dos o tres semanas por lo que Destin me había dicho. Wenwu no es el Superhéroe. Solo es un villano. No me importaba, pero al final terminé pasando seis meses en Sídney.

¿Qué son los 10 anillos?

Creo que se parecen mucho al traje de Iron Man. Cuando llevas los anillos te vuelves muy poderoso y peligroso. Y, además, a quien lleve los anillos se le concede la inmortalidad.

Háblanos sobre el entrenamiento y la importancia de las artes marciales.

Normalmente, en Hong Kong, aprendemos todo en el set porque la mayoría de los actores masculinos ya saben bastante sobre artes marciales porque lo han aprendido de pequeños. Así que solemos aprender los movimientos en el set. Pero en esta película, hicimos algunos ensayos antes de que empezara el rodaje.

Tuvimos dos semanas de ensayos de las secuencias de lucha antes de rodar. Y eso es de gran ayuda cuando llegas al set a rodar la secuencia real. Ahorra mucho tiempo. En esta película, yo practicaba Tiger Claw Kung Fu. Creo que algo simbólico, y representa a Oriente. Y al mismo tiempo es un símbolo del estado mental del personaje. Quiere representar la agresividad y la ira del personaje de Wenwu, a diferencia del Tai Chi, que representa la paz y la armonía de quienes viven en Ta-Lo, la misteriosa aldea.

¿Y cómo es trabajar con Nora Lum (Awkwafina)?

Había visto muchas películas de Nora porque es muy divertida. Está genial en 'Crazy Rich Asians (Locamente millonarios)'. Nunca pensé que tendría la oportunidad de trabajar con ella. Me gusta mucho como actriz así que es genial tenerla en esta película.

¿Qué es lo que más te ha gustado de trabajar en esta película?

Esa es una pregunta muy difícil. Siempre disfruto más de la parte de drama porque la parte de acción puede resultar bastante agotadora. Pero me encanta trabajar con el equipo. Es la primera vez que trabajo con un equipo estadounidense y me encanta el ambiente de trabajo. Todos son muy profesionales y muy amables.

