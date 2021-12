Entrevista exclusiva a Tom Hollander por 'The King's Man: La primera misión', donde interpreta a 3 personajes

La oportunidad de interpretar a tres primos de la realeza en 'The King's Man: La primera misión', la aventura que cuenta los orígenes de 'Kingsman' fue un auténtico "regalo" para Tom Hollander que no pudo rechazar.

Y es que en la película dirigida por Matthew Vaughn que se estrena el próximo 29 de diciembre Tom Hollander encarna a tres personajes: El Rey de Inglaterra Jorge V, el Kaiser Guillermo II de Alemania y el Zar de Rusia Nicolás II. Así, puedes verlo caracterizado en la imagen del tráiler que encuentras sobre estas líneas.

Esto es lo que ha contado sobre ello en esta entrevista exclusiva que publicamos hoy.

Cuéntanos algo sobre tu personaje o personajes.

Es una idea muy inteligente de Matthew Vaughn, porque en esa época todas las familias reales estaban emparentadas como todos sabemos. Y por culpa de sus alianzas y rivalidades, todos se declararon la guerra. Los tres eran primos, así que es un gran chiste que los interprete la misma persona. Es así de sencillo. Dos de ellos, Jorge y Nicolás, se parecían mucho y todos lo sabían en aquel momento. Cuando se les fotografiaba juntos parecían gemelos. Es el káiser el que parecía diferente. En esta versión, el Kaiser es algo así como el hermano mayor que acosa a los pequeños.

¿Cómo te las has arreglado para interpretar a los tres?

Ha sido genial. Es un auténtico regalo. Es maravilloso que te pidan hacer esto. La verdad es que quienes más trabajan son Lesley Smith, mi maquilladora y Jenny Shircore, la diseñadora. Trabajamos bastante tiempo. Digo 'nosotros' porque yo me sentaba y ellas trabajaban para elaborar estos tres físicos diferentes. Tardaban bastante, unas dos horas y media cada vez, y eso era Lesley. Así que yo me he aprovechado de todo ese trabajo. Después, el departamento de vestuario, Michele Clapton y su equipo, hicieron esos trajes maravillosos para los tres personajes. Son totalmente exactos a los de la época. Mi aportación consiste en cambiar mi lenguaje corporal y mi voz Hay que utilizar tonos ligeramente diferentes ya que se trata de tres personajes diferentes. No quiero decir mucho sobre ellos, porque lo divertido será verlos en la pantalla.

¿Tuviste que interpretarlos a todos en una misma escena?

Rasputín en 'The King's Man: La primera misión' | Disney

Háblanos del personaje de Rasputín

Ese papel le ha correspondido al magnífico Rhys Ifans. La verdad es que es divertido. Es una de las grandes intrigas históricas, ¿no? Saber cuál fue la verdadera relación de Rasputín con el zar y la zarina, inmortalizada en la canción de Boney M, que no aparece en la película, hasta donde yo sé (risas). La verdad es que no sabemos lo que ocurrió realmente. Pero en esta película nos colocamos detrás de la puerta y entramos en la habitación con los tres, y vemos lo que antes sólo habíamos podido imaginar. ¡No hay que destripar la película!

Sinopsis de 'The King's Man: La primera misión'

Un grupo formado por los peores tiranos y las mentes criminales más malvadas de la historia se reúne para desencadenar una guerra que aniquilará a millones de seres humanos. Pero un hombre se levantará y librará una batalla a contrarreloj para detenerlos. En 'The King's Man. La primera misión' descubrimos los orígenes de la primera agencia de inteligencia independiente.