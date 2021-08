Entrevista exclusiva a Joe Keery por 'Free Guy': "Ryan Reynolds se ha entregado al mil por cien"

'Free Guy' es la nueva cinta de Ryan Reynolds y nos trae una comedia refrescante para este caluroso verano. Reynolds se pondrá en la piel de Guy, un simple trabajador de un banco que ignora que en realidad es un NPC de un videojuego y su vida se desarrolla en un mundo virtual. Aunque todo esto cambiará cuando Molotov Girl, Jodie Comer, le muestre la verdad sobre su vida.

La película ha sufrido algún que otro retraso desde que se anunciase en 2019 y Ryan al final se lo tomaba con humor. Pero la espera ha valido la pena y su estreno ha sido todo un éxito, recaudando 50 millones de dólares en su primera semana en los cines.

Además, desde Disney están más que satisfechos con 'Free Guy' y ya han confirmado que quieren una secuela de la película. El mismo Ryan Reynolds fue quien lo anunció desde su cuenta de Twitter, como no, tirando de ironía.

'Free Guy' está a punto de llegar a los cines en España, siendo este 18 de agosto su estreno. Hoy publicamos en exclusiva esta entrevista con Joe Keery en la que cuenta cómo ha sido su experiencia en el rodaje de la película y los trucos que ha aprendido de Taika Waititi.

¿Qué te atrajo de este proyecto? ¿Fue el personaje, la historia, el director o la mezcla de todas esas cosas?

Lo primero que supe de "Free Guy" fue que Shawn Levy iba a dirigirla. He tenido la suerte de trabajar dos veces con Shawn en "Stranger Things" y ahora en "Free Guy". Su energía y su empuje marcaron la pauta para el reparto y el equipo técnico; es colaborativo y enérgico. Verlo trabajar en el set es como asistir a una clase magistral en dirección de cine. Además, me encantaba la idea de trabajar con Ryan Reynolds y Jodie Comer. A eso le añades a Taika Waititi, Lil Rel Howery y Utkarsh Ambudkar y tienes un grupo excepcional de gente. Supe que tenía la oportunidad de aprender mucho de cada uno de ellos.

¿Cómo describirías a Keys, tu personaje?

Cuando conocemos a Keys, es un poco introvertido y tremendamente leal. Pero a lo largo de la historia se vuelve más empoderado; su arco dramático refleja el de Guy: cada personaje pone de su parte para recuperar el control de sus vidas. Siempre me he sentido identificado con ese mensaje.

Tu química con Jodie es asombrosa. ¿Hicisteis una prueba de pantalla juntos o surgió de forma natural?

No hicimos una prueba de pantalla. Nos conocimos en el set, pero Jodie y yo nos hicimos amigos enseguida. No se da aires de nada, tiene los pies en la tierra y estaba encantada con su papel. Ella es una especie de friki del trabajo igual que yo. Para mí, lo mejor del día es estar en el set y trabajar en las escenas. Tuve la suerte de tener una compañera de escena alucinante.

¿Cómo fue el rodaje? En lo que se refiere a los momentos cómicos, ¿había muchas risas en el plató? ¿Muchas improvisaciones?

Eso sí que fue una novedad para mí. Luchaba con el florete a Taika Waititi y a Utkarsh Ambudkar y aprendí miles de trucos con ellos. Ambos son muy relajados, no se comen la cabeza. Aprendí lo importante que es no estar siempre preocupado. Puede que algo de lo que estás haciendo no te salga bien, puede que falles, pero en el cine es muy importante probar cosas nuevas y no rendirte. Si te obsesionas demasiado, si te agarras a ideas que se han quedado antiguas, te sientes como un pulpo en un garaje. Cuando estaba en el set era como estar en una clase, aprendiendo de esos magníficos actores de improvisación, intentando absorberlo todo.

¿Ryan Reynolds se implicaba mucho como productor? ¿Estaba interpretando ambos papeles?

Al mil por cien. Ryan estaba en el set todos los días: su nivel de compromiso con la película resultaba evidente desde que lo conocí. Estaba cambiando y adaptándose constantemente; él y Shawn Levy forman un equipo de verdad. Y el estilo de Ryan es tan personal... Creo que la película está imbuida de su personalidad. Trabaja más que nadie en el set. Nunca había conocido nadie así... es simplemente increíble.

Una de las cosas divertidas de 'Stranger Things' es que está ambientada en una época diferente pero nunca se dice de qué época se trata. ¿Cuándo crees que se desarrolla?

Creo que es una historia para el presente, o tal vez para un futuro muy, muy cercano. Los temas son tremendamente modernos, pero también podrían tener pequeños fragmentos del pasado. Pero creo que ese es uno de los objetivos cuando haces una película: que tenga una cualidad intemporal para que la gente pueda verla una y otra vez. Esta cinta es una combinación de acción, comedia y romance, una película muy de Shawn Levy. Y tiene un mensaje muy bonito. Los espectadores experimentarán todo eso.

