Entrevista exclusiva a Édgar Ramírez sobre 'Jungle Cruise': "Dwayne Johnson es una fuerza de la naturaleza"

¿De qué trata 'Jungle Cruise'?

R: Es una gran aventura en la que todos los personajes buscan lo mismo. Todos están listos para interponerse en el camino de los demás para salir adelante o para evitar que los demás obtengan lo que quieren y necesitan. Por eso es tan divertida y entretenida.

Todo sucede en la selva amazónica, que es uno de los lugares más bellos y misteriosos del planeta. Vengo de un país amazónico, así que he estado en el Amazonas y es increíble. La selva es un personaje en sí mismo, y eso queda muy patente en la película. La gente va a saber lo que es la selva amazónica. Si vas allí sin conocerla, la selva se convierte en una amenaza. Pero no todo es malo. De hecho, es uno de los lugares más bellos del mundo y tiene mucha vida. Tiene muchas especies diferentes y es el pulmón del planeta. Es muy compleja. En la película se aprecia la belleza y también los peligros que encierra la selva para los que no la conocen.

En la cinta también hay indígenas que son personajes muy importantes en la película. Entienden la selva, a diferencia de los extranjeros que la visitan. Mi personaje está justo en medio porque llegó siendo un extranjero, pero luego se convirtió en una parte muy íntima de la selva. Se identifica con la selva. Así que reivindica que la selva también le pertenece. Y ha sido genial explorar todos esos sentimientos.

¿Qué te dijo el director, Jaume Collet-Serra, que quería de tu personaje?

R: Jaume Collet-Serra quería que los personajes fueran lo más reales posible. Quería que fueran personas de verdad con sentimientos reales y que exploraran toda la gama de emociones, de la rabia al humor. Y es lo que hacen todos los personajes de la película. El tono es muy concreto. Es una película que tiene grandes dosis de humor y que recuerda a todas las grandes películas de aventuras, clásicas y divertidas a la vez.

Sin embargo, mi personaje arrastra una pena muy personal que el resto de los personajes no comprenden necesariamente, así que vive su propio drama. Lleva mucho tiempo sufriendo y acumulando un gran deseo de venganza contra Frank. Pero al final comprenderá que nada bueno surge de la venganza.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en 'Jungle Cruise' | Disney

¿Cómo es trabajar con Dwayne y qué aporta al papel?

R: Dwayne Johnson es una fuerza de la naturaleza. Además, es tremendamente amable. Es muy agradable, muy compasivo y muy abierto. Aporta luz y alegría cada vez que entra en una habitación. Y sientes las buenas vibraciones que emite. Además, hay algo muy infantil e inocente en Dwayne. Tiene una gran curiosidad y muchas ganas de experimentar y vivir de forma plena e intensa. Y eso también enriquece a su personaje. En una película como esta, necesitas a alguien como Dwayne para transmitir esa energía al personaje y también a la película. Fue muy especial.

¿Nos puedes hablar de la historia entre Aguirre y Frank?

R: Aguirre odia a Frank. En el pasado fueron como hermanos. Se hicieron promesas el uno al otro, pero debido a ciertos acontecimientos, no pudieron cumplir esas promesas. Él culpa a Frank. A Aguirre le cuesta mucho perdonar y olvidar una promesa incumplida. Es un hombre que cree en la honestidad, en la importancia de mantener la palabra y en la lealtad. Esos valores son tan importantes hoy como lo eran hace 500 años.

