Entrevista en exclusiva de 'El espía que me plantó': Gillian Anderson desvela la tierna relación que la une a Kate McKinnon

Disfruta del adelanto en exclusiva en el que una de las protagonistas de 'El espía que me plantó', Gillian Anderson, cuenta la emotiva historia de cómo conoció a su compañera de reparto, Kate McKinnon. Te damos una pista, tiene mucho que ver con su papel en Expediente X.

'El espía que me planto' narra la historia de Audrey (Mila Kunis) y Morgan (McKinnon), dos amigas que viven sus vidas con normalidad en Los Ángeles, hasta que de repente se ven envueltas en una trama de espías. Todo por culpa del ex novio (Justin Theroux) de Audrey, que es perseguido por un grupo de asesinos mortales. ambas amigas huirán a Europa para escapar de estos criminales, que las buscan para sacarles información sobre su ex.

La película dirigida por Susanna Fogel se estrena en los cines el 17 de agosto.