'A través de mi ventana' es la nueva película romántica que promete convertirse en la obsesión de los amantes del género.

La cinta es una adaptación española del libro del mismo nombre de la escritora venezolana Ariana Godoy, y ya se ha comparado con otras grandes historias como '3 metros sobre el cielo' y 'After', que también surgió de una novela en la misma plataforma de lectura, Wattpad.

Antes de su estreno el próximo 4 de febrero en Netflix, hemos hablado con los protagonistas, Clara Galle y Julio Peña, cuya química como Raquel y Ares no dejará a nadie indiferente.

Los jóvenes actores, de 19 y 21 años, nos han contado con mucha emoción todo lo que los fans pueden esperar de 'A través de mi ventana'. Y Bad Gyal y Camela están en el resumen...

Puedes ver su mensaje en el vídeo de arriba.

Clara Galle y Julio Peña como Raquel y Ares en 'A través de mi ventana' | Netflix

Así es la historia de 'A través de mi ventana'

La película, dirigida por Marçal Forés, sigue a Raquel, que lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino al que llama "dios griego".

Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Pero todo cambia con una clave del wifi. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.