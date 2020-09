¿Y después de 'After. En mil pedazos'? Esto es lo que nos han contado Hero Fiennes-Tiffin y Dylan Sprouse sobre 'After 3' (After We Fell)

Después del éxito de 'After', la adaptación de los libros de Anna Todd que han cosechado millones de fans alrededor del mundo, era de esperar que 'After. En mil pedazos' se acogiera con mucha expectación.

La secuela ha comenzado su andadura por los cines del mundo, donde tiene fechas de estreno diferentes con el fin de que "todos estén lo más seguros posible", explicaba Anna Todd.

Hemos charlado con sus protagonistas, Hero Fiennes-Tiffin, Josephine Langford y Dylan Sprouse, sobre lo que han hablado de una tercera entrega, que adaptaría 'After We Fell'. Y es que la masiva respuesta a 'After 2', aunque solo está comenzando, ya ha provocado que Jo y Hero acaben de confirmar que tendremos tercera y cuarta película en la cuenta oficial.

¡En el vídeo de arriba encontrarás lo que nos han contado los actores y Anna Todd!

