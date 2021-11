Él entregó el arma a Alec Baldwin: El asistente de dirección de 'Rust' rompe su silencio

Salen a la luz nuevos detalles sobre el trágico accidente que ocurrió en el rodaje de 'Rust', cuando Alec Baldwin disparó por accidente un arma de fogueo a Halyna Hutchins y la directora de fotografía falleció. Esta vez ha sido David Halls, el asistente de dirección, el que ha querido hablar sobre el caso. Según todas las declaraciones de los miembros del rodaje, él fue el que entregó el arma a Alec Baldwin tras decir que era una 'pistola fría', es decir, que no estaba cargada con munición real.

Halls no ha dudado en mostrar su dolor por la pérdida de su compañera: "Halyna Hutchins no era solo una de las personas más talentosas que he conocido, sino que también era una gran amiga. Estoy completamente consternado y muy triste por su muerte".

Finalmente hace un llamamiento para reforzar la seguridad en los rodajes: "Tengo la esperanza de que esta tragedia incite a la industria para reevaluar sus valores y prácticas para asegurar que nadie vuelva a hacerse daño durante el proceso creativo".

David Halls cuenta que sucedió con el arma que disparó Alec Baldwin

Por el momento el rodaje de 'Rust' sigue detenido mientras las investigaciones sobre cómo pudo suceder el disparo accidental de Alec Baldwin a Halyna Hutchins siguen adelante. Aunque la información que llega es poca, ya que el propio Alec Baldwin contó que no podían revelar detalles "porque hay una investigación en curso".

En el informe policial de la policía de Santa Fe han detallado las declaraciones de Halls sobre el arma: "David advirtió que cuando Hannah le mostró el arma de fuego antes de continuar con el ensayo, solo recordaba haber visto tres rondas. Él aconsejó que debería haber revisado todo, pero no lo hizo, y no podía recordar si ella hizo girar el tambor".

