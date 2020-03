La enorme polémica que se ha formado con el nuevo póster de la película 'Madre!'

El thriller psicológico 'Madre!' vuelve a ser el centro de atención. Tras la publicación de su último póster en el que aparece Jennifer Lawrence con la mitad del rostro desfigurado, algunos piensan que no ha sido la mejor elección.

La actriz ya advirtió que era una película que o te encanta o la odias, no hay término medio, y cada día queda más claro. Muchos usuarios de Twitter no han dudado en expresar su opinión sobre el controvertido cartel.

Hay quien considera que el maltrato no debe emplearse con fines comerciales: "No me importa lo que te parezca la película: el hecho de que una mujer reciba una paliza en ella no debería ser el gancho comercial".

Otros piensan que están haciendo todo lo posible para terminar odiando a la película: "Ese puto póster de'‘Madre!'. El mundo está intentando que odie retroactivamente esa película".

Además, si prestamos atención veremos que Darren Aronofsky, el director, ha querido incluir críticas tanto positivas como negativas en el anuncio. No sabemos si lo que busca es crear polémica, pero desde luego 'Madre!' va a dar de qué hablar seguro.