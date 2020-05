Liderando los Vengadores, Chris Evans parece la persona más segura del planeta, pero detrás del disfraz de Capitán América el actor no ha tenido nunca problemas para mostrarse abierto sobre la ansiedad que padece y su salud mental.

Ahora, en el podcast de THR, Awards Chatter, ha hablado sobre su estado antes y después de aceptar el papel que le cambió la vida.

Y es que antes de conseguir el codiciado personaje en Marvel, el actor revela que comenzó a "tener mini ataques de pánico en el set. De verdad que empecé a pensar, 'No estoy seguro si actuar es lo adecuado para mí, no estoy seguro de estar tan sano como me debería sentir".

Después, cuando llegó la oportunidad de Capitán América, confiesa que casi no lo acepta por la presión extra que vendría con ello.

"Mi sufrimiento sería mi problema", añade, y reconoce que rechazó probar para el papel varias veces. Pero Marvel siguió insistiendo y adaptando sus condiciones.

Evans lo consultó con su terapeuta y sus seres queridos, además de aceptar consejo de la estrella de la franquicia, Robert Downey Jr.

"Aceptar fue la mejor decisión que he tomado nunca, y realmente se lo debo a Kevin Feige por ser persistente y ayudarme a prevenir un error gigante. Para ser sincero, todas las cosas que me temía nunca llegaron a ocurrir".

Además, contó con la ayuda de Chris Hemsworth, que también se unía a la millonaria saga con inseguridades.

"Estuvo bien tener a Chris Hemsworth ahí porque él estaba pasando por lo mismo también. En el momento, Downey era Downey y Scarlett era Scarlett, y Ruffalo y Renner lo estaban petando también. Hemsworth y yo éramos muy nuevos... así que creo que compartimos nuestra ansiedad, al menos eso lo alivió un poco", recuerda.

