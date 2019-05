Tras 'Endgame': Una nueva película sobre Vengadores podría llegar antes de lo que imaginas

'Vengadores: Endgame' ha sido una de las películas más importantes de la historia, no solo por su enorme éxito, sino porque ha cerrado un ciclo dentro del Universo de Marvel que empezó hace 10 años.

La Casa de las Ideas continúa ahora con un calendario repleto con nuevos proyectos por estrenar y empezar a rodar. El primero que verá la luz es 'Spider-Man: Lejos de Casa' que llega a los cines el 5 de julio, después llegará la película sobre 'Viuda Negra', la segunda parte de 'Black Phanter', la tercera de 'Guardianes de la Galaxia' y seguramente las secuela de 'Doctor Strange' y 'Capitana Marvel'.

Pero, además, Marvel está pensando en introducir nuevos superhéroes que no han aparecido en las cintas que hemos visto hasta ahora extendiendo así su Universo todavía más. Es aquí donde aparece la idea de volver a crear un grupo de Vengadores pero en esta ocasión formado por nuevos integrantes, tal y como informa el medio 'We Got This Covered'.

Basándonos en esta información, los Nuevos Vengadores o Jóvenes Vengadores, que es como los denominan, podrían tener su primera película para el año 2022. Además, también dan los nombres de estos nuevos superhéroes: Patriota, Iron Lad, Hulkling, Kate Bishop (Ojo de Halcón), Wiccan, Visión 2.0 y Estatura (la hija de Ant-Man).

Seis nombres como los seis vengadores originales que cogerían el testigo de Iron Man, Capitán América, Viuda Negra, Thor, Hulk y Ojo de Halcón.

¿Qué te parece la idea?

