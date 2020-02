Encuentran un pepino en la sala de cine en la que se había proyectado 'Cincuenta sombras más oscuras'

No nos podemos ni imaginar la cara que pondría el trabajador del Hayden Orpheum de Sydney, en Australia, cuando después de proyectar 'Cincuenta sombras más oscuras', encontró en la sala de cine entre las butacas nada más y nada menos que un pepino. El complemento perfecto para ver la segunda parte de esta sensual saga protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan. O al menos eso imaginamos que es lo que pensaría la persona que fue a ver la película. En la cuenta oficial del cine compartieron la peculiar anécdota, con una imagen del susodicho pepino entre las butacas de la sala. Y, cómo era de esperar, las reacciones no tardaron en aparecer. Pero no por la idea de que hubiese un pepino tras la sesión de 'Cincuenta sombras más oscuras', quién se va a extrañar por eso, sino por el hecho de que el trabajador cogiera la verdura con las manos, dejando a entender que tal vez su uso fuera más allá que para saciar el apetito.

"¿Y lo coges sin guantes?", le escribían a través de Twitter. "Al instante me arrepentí", contestaba el trabajador. Además este ha asegurado en una entrevista con Mashable que no se trata de una broma. "Con la mano en el pecho, de verdad fue encontrado por mí después de la sesión del lunes de la noche del estudiante. Si fuese de otra forma me adjudicaría el crédito de una estrategia de marketing tan inteligente, pero sinceramente no somos tan listos".

'Cincuenta sombras más oscuras' ha sido todo un éxito taquilla, llegando a recaudar durante su primer fin de semana más de 140 millones de dólares. Quién sabe si habrá más pepinos por ahí escondidos en los diferentes cines del mundo.

