Encuentran una película perdida de Paul Newman

Más de 50 años después de su rodaje

Cuando pensabas que habías visto todas las películas del icónico actor de Hollywood Paul Newman, ahora sabrás que hay una que seguramente no hayas visto, y es que acaba de ver la luz una película del actor con los ojos más famosos del cine que se había perdido. La cinta se llamaba 'On the Harmfulness of Tobacco' y en ella Paul hace sus pinitos como director.