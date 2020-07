Una nueva especie marina ha sido encontrada y bautizada popularmente como la Esponja E.T debido al gran parecido con el personaje de la película de 1982 dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por una adorable Drew Barrymore.

En 2016 fue la primera vez que se encontró la Esponja E.T., clasificada como una nueva especie y género; siendo encontrada de nuevo en 2017 cuando tomaron ya muestras de ella. El nombre oficial de esta esponja es Advhena magnifica, que significa en inglés magnificent alien, cuya traducción al español sería extraterrestre magnífico. No obstante, los científicos comúnmente la llaman la Esponja E.T.

La esponja se encuentra a 2400 metros de profundidad en un prehistórico fondo marino rocoso llamado El Bosque de lo Extraño, a 1.400 km del sureste de Hawái. Esa antigua zona del Océano Pacífico es el lugar de reunión de la comunidad 'alien'. Las esponjas tienen un largo tallo, que se asimila al cuello de E.T., y posteriormente una cabeza con dos grandes agujeros, como la cabeza y ojos del extraterrestre.

La Doctora Cristiana Castello Branco es una de las responsables del descubrimiento de esta esponja. En una entrevista para Ocean Explorer respondió que "aunque no le hemos atribuido un nombre común a la especie, la Esponja E.T. queda bien".

La doctora también aclaró la función de las esponjas en el océano. "Muchas esponjas son grandes y proporcionan una estructura dentro y alrededor de la cual viven otros organismos. Son animales que se alimentan por filtración y son capaces de mantener el equilibrio de la micro flora y la fauna y desempeñan papeles importantes en los ciclos de nitrógeno y carbono del océano".

Además, estas esponjas tienen propiedades adecuadas que pueden servir para mejorar la medicina occidental "produciendo compuestos químicos que pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades humanas", y por lo tanto, ayudando a los humanos. Otra similitud más entre E.T. y la esponja.

Seguro que te interesa

Hemos vivido engañados: Este es el verdadero nombre de E.T., el protagonista de la película de Spielberg