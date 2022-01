'Encanto' hace historia: 'No se habla de Bruno' ya ha superado a 'Let it go' de 'Frozen'

Lin-Manuel Miranda sigue cosechando éxitos allá por donde pasa. El compositor, director y cantante de origen puertorriqueño lo ha conseguido esta vez de la mano de Disney gracias a 'Encanto', el último largometraje de animación de la compañía.

Entre los muchos temas que pueblan la colorida película ambientada en Colombia, solo el tema 'Dos oruguitas' fue el elegido por Disney para presentarlo como candidatura a los Oscar.

No obstante, la canción que más está llamando la atención del público es 'No se habla de Bruno'. El tema de presentación del pariente de la familia Madrigal se ha convertido en las últimas semanas en la canción más reproducida en Spotify y la primera desde 'Let It Go' de 'Frozen' en llegar al top 5 del Billboard Hot 100, una de las mayores listas sobre éxitos musicales.

'Encanto', lo nuevo de Disney | Disney

Pero no solo se ha quedado ahí, y es que recientemente ha superado a la canción de Elsa y se ha colocado en el 4º puesto del Billboard Hot 100. Este hito no lo había conseguido ninguna película animada de Disney desde que 'Pocahontas' y su 'Colors of the Wind' también llegaran a dicho puesto en 1995. Junto a ellas, 'El Rey León' lo consiguió un año antes con 'Can You Feel the Love Tonight', de Elton John.

Sin embargo, la pegadiza canción sobre Bruno Madrigal estuvo a punto de no ser tal ya que en un principio iba a llamarse Óscar. En una entrevista con The New York Times, Jared Bush, uno de los directores de la cinta, reveló que el cambio de nombre se debió a que en Colombia hay muchas personas llamadas así, y fue Lin-Manuel Miranda quien renombró al personaje.