En el mismo barco

Documental que habla de cómo este barco, metáfora de nuestra civilización, tiene delante una oportunidad única: los avances tecnológicos podrían ser la clave para conseguir un mundo mejor y más justo, pero, si no aprendemos a administrarlos, y no reorientamos el timón de este barco, el futuro podría ser amenazado. El film escucha a los especialistas más importantes y personajes tan emblemáticos como Zygmunt Bauman o el ex presidente de Uruguay José Mújica, pero deja de atender también los testimonios de la gente común, todos nosotros.