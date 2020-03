El emotivo reencuentro entre Chris Evans y Dodger, el perro que rescató hace dos años

No importa si eres un gigante verde con problemas de ira o una súper agente secreta con ascendencia rusa. Es imposible no encariñarse con tu mascota. Y es que Chris Evans, cuando no está ocupado salvando el mundo siendo Steve Rogers, pasa sus días con su mejor amigo: Dodger. Llevan ya dos años juntos, desde que el actor decidiera adoptarle durante el rodaje de 'Un don excepcional', y no ha pasado un día en el que no piense en él.

Cuando llamaron al Capitán para el rodaje de 'Infinity War', Evans supo que sería un largo período de tiempo sin Dodger. En concreto diez semanas. Durante este tiempo ha ido publicando en su cuenta de Twitter mensajes de añoranza hacia su perro, contando los días para su esperado reencuentro. Pero la larga etapa de espera terminó y ahora solo hay felicidad en sus vídeos. Dodger se abalanza sobre Chris Evans, que no puede quitarse la sonrisa de la cara.

Siempre es bueno ver como dos amigos vuelven a verse después de un tiempo. El actor se considera un fanático de los perros pero, si solo con las publicaciones en las redes sociales Dodger se ha ganado a medio mundo, no podemos ni imaginar cómo de afortunado se sentirá Evans.

El Capitán América tiene un gran corazón debajo de esa armadura y Dodger lo sabe. Ahora solo nos queda soñar con verle en el crossover más grande de Marvel. Sin duda, un solo encuentro de Nick Fury y el perro valdría para que el ex-director de SHIELD le abriera un hueco en la iniciativa Vengadores.