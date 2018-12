El emotivo homenaje que 'Once Upon a Deadpool' ha hecho a Stan Lee de la manera más inesperada

El padre de Marvel, Stan Lee, murió a los 95 años el pasado mes, y han sido muchas las bonitas palabras que personajes de la industria le han dedicado. Pero aún queda mucho más por ver, y parece que cada vez más emotivo. Ya sabemos los cameos póstumos del creador dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero 'Once Upon a Deadpool', la versión para mayores de 13 años de 'Deadpool 2', ha rendido un emotivo homenaje de la manera más original que podríamos imaginar.

No se trata de un cameo como tal, sino que la cinta presenta un bonito tributo a Lee en la escena post-créditos. En el teaser de 'Deadpool 2', Stan Lee hizo un recordado cameo en el que se dirigía a Wade Wilson para decirle "wow, bonito traje". En la nueva versión de 'Deadpool 2' han recuperado este instante junto con una serie de tomas, mientras se puede escuchar de fondo la voz del propio Lee en una entrevista en la que dijo que se encontraba tranquilo con lo que pueda ocurrir tras su muerte, y agradeció el éxito que han tenido sus creaciones.

Además, la cinta también incluye otro bonito detalle. En 'Deadpool 2' Stan Lee no tuvo un cameo presencial, sino que se mostró su rostro dibujado como graffiti. Pues en 'Once Upon a Deadpool' esta parte ha sido modificada para que el rostro de Lee aparezca junto a las siglas "R.I.P.".

Aunque no se trate de un cameo nuevo, es un gesto de lo más especial en memoria del creador de superhéroes. Aún así, todavía nos quedan algunos cameos más que ver del padre de Marvel, y uno de los más esperados es el ya confirmado en 'Vengadores: Endgame'.