El emotivo gesto de Dwayne Johnson al regalarle su premio a una joven enferma en los 'People's Choice Awards 2021'

Este martes 7 de diciembre han tenido lugar los 'People's Choice Awards 2021' en Santa Mónica, California. Un evento donde el público galardonó a los rostros más destacados de la industria del cine, la televisión y la música y en el que tanto personajes míticos como emergentes brillaron sobre la alfombra roja.

Una noche inolvidable especialmente para Dwayne Johnson, que recibió tres premios, entre los que se hizo con la estatuilla de 'People's Champion Award' que le fue entregada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Sin embargo, lo realmente sorprendente para los asistentes fue el emotivo gesto que el conocido como 'La Roca' tuvo durante su discurso.

Y es que, el intérprete le dio dicho reconocimiento a una Shushana, una joven destinataria del PCA's Make a Wish, la fundación que ayuda a niños enfermos: ''Me has inspirado a mí ya todos los que te rodean y ciertamente a todos los que están aquí'', comenzó diciendo Johnson.

"Quiero darte esto porque representas todo lo que significa ser un campeón del pueblo", explicaba ante los aplausos recibidos por el público y añadía: ''Eres es una superviviente, has luchado literalmente por tu vida. Tú representas mejor que nadie lo que significa ser una campeona''.

