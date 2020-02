El emotivo detalle que tuvo Danny DeVito con la madre moribunda de la actriz que hizo de Matilda

La actriz que protagonizó 'Matilda', Mara Wilson, ha publicado recientemente un libro con su historia de estrella infantil. Recientemente ha salido a la luz un detalle conmovedor que Wilson ha revelado sobre Danny DeVito.

El actor "tomó prestada" una versión aún sin acabar de la película 'Matilda' para que la madre de Mara Wilson, enferma terminal de cáncer, pudiera verla antes de morir.

Durante el rodaje de lo que se convertiría en un clásico del cine en 1995, la madre de Wilson estaba luchando contra un cáncer de mama.

"Estaba muy preocupada de que no pudiera llegar a ver la película. No me enteré de esto hasta tiempo después, pero Danny DeVito cogió una copia sin terminar de la cinta y se la llevó al hospital para que pudiera verla".

Según la propia Wilson, a su madre le encantó la película.

"A ella siempre le gustó el libro y solía leérselo a los niños del colegio de mi hermano, así que era algo muy familiar para nosotros. Mi corazón se enterneció y ella estuvo envuelta hasta el final".