Emma Watson vuevle a embarcarse en una exitosa trilogía con 'Queen of Tarling'

Adaptación del primer bestseller de la trilogía de Erika Johansen

Emma Watson no pierde el tiempo, después de un año repleto de estrenos y nuevos proyectos ('The Bling Ring' y 'Juerga Hasta el Fin'), ahora sumamos uno más a la lista. La actriz vuelve a trabajar con el productor de la saga que le dio la fama en 'Queen of Tarling', a la que muchos denominan como la versión femenina de la exitosa 'Juego de Tronos'.