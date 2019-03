Emma Watson ya tiene figura de cera

Emma Watson ha sido inmortalizada en una escultura de cera en el museo Madame Tussauds de Londres. Después de diez años de trayectoria en el mundo del celuloide a la actriz la llueven los proyectos más que nunca, tanto en cine como en moda. Y ha sido gracias a las innumerables peticiones de sus fans que Watson a sus 23 años ya esté inmortalizada en cera.

"Emma es la perfecta adición para nuestra lista A aquí en Madame Tussauds Londres, y es una de las personalidades más pedidas por nuestros visitantes. Ella es una verdadera rosa inglesa y amada por millones de fans por películas y moda. También estamos trabajando con Elie Saab, quien ha donado el increíble traje que lleva Emma", señaló Nicole Fenner, publicista del museo.

La intérprete inglesa acaba de estrenar 'The Bling Ring' de Sofia Coppola. Y entre sus próximos proyectos están: 'La Bella y La Bestia', 'Noah' y 'Your voice in my head'.