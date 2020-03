Emma Watson saca las garras tras las críticas por su portada en Vanity Fair

Emma Watson ha tenido que salir al paso de las críticas recibidas por su sesión fotográfica en el nuevo número de la revista Vanity Fair. La actriz, defensora del feminismo y embajadora de los derechos de la mujer en la ONU, ha sido tachada de hipócrita por mostrar parte de su pecho en una de las imágenes. La nueva princesa Disney ha decidido no quedarse callada.

"El feminismo es sobre dejar que la mujer elija. El feminismo no es un palo con el que golpear a otras mujeres. Es sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la igualdad. No sé realmente qué tiene que ver con mis tetas. Dicen que no puedo ser feminista y tener tetas".