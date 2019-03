Emma Watson presenta el primer tráiler de 'The Perks of Being a Wallflower'

Los asistentes a la gala de los MTV Movie Awards pudieron ver, además de a los chicos de Crepúsculo recogiendo premios (otra vez), varios y suculentos avances de proyectos que están por llegar. Las grandes ‘majors’ aprovechan bien la enorme audiencia de este tipo de eventos para estrenar clips exclusivos.

Emma Watson, además de recoger el premio al mejor reparto por ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2’, aprovechó para presentar el primer tráiler de 'The Perks of Being a Wallflower', uno de sus tantos nuevos trabajos que poco a poco van asomando la cabeza (véanse las imágenes del rodaje con Sofia Coppola).

'The Perks of Being a Wallflower', traducido al español como 'Las ventajas de ser un marginado', llega con el sello de los productores de 'Juno', con lo que nos podemos imaginar lo que nos espera: una comedia agridulce, con geniales diálogos y buenos recursos del mejor cine 'indie' americano.

La película cuenta la historia de Chalie (Logan Lerman) un adolescente que arrastra varias muertes traumáticas en su entorno. Con esas empezará la enseñanza secundaria en un instituto nuevo, en el que tendrá que aprender a compaginar sus problemas psicológicos con las nuevas experiencias con el sexo, el alcohol y las drogas.

Emma Watson interpreta a Sam, una joven carismática, misteriosa y algo mayor que el resto, de la que Charlie acabará enamorándose.El mismo autor de la aclamada novela homónima, Stephen Chbosky, se ha encargado de adaptar el libreto de la película y además de dirigirla.

En un principio la fecha de estreno de 'The Perks of Being a Wallflower' está previsto para el próximo 14 de septiembre.