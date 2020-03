'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' es uno de los proyectos más esperados -y oscuros- de la Fase 4 de Marvel y sus nuevos personajes no dejarán indifentes a los fans.

Según rumores de una fuente interna que recoge CosmicBook, Emma Watson estaría en conversaciones para unirse al Universo. El estudio habría ofrecido a la estrella de 'Harry Potter' el papel de Clea, una poderosa hechicera que en los cómics ha sido un interés amoroso de Stephen Strange. Por razones obvias, un personaje que domine la magia sería más que perfecto para Watson...

Otros actores como Cillian Murphy y Bruce Campbell están siendo rumoreados para tomar papeles en la esperada secuela, pero de momento no hay nada oficial. ¿Qué te parecería volver a ver a Emma en una gran franquicia?

Seguro que te interesa

¿Es un ataque a Emma Watson y Daniel Radcliffe? Rupert Grint habla sobre la vida tras 'Harry Potter' y las diferencias con sus compañeros