Emma Watson está escondiendo libros feministas en el metro de Londres

"¡He estado escondiendo ejemplares de 'Mom & Me & Mom' en el metro hoy! A ver si puedes encontrar alguno mañana", escribía Emma Watson hace unas horas en su cuenta de Instagram, donde compartía una imagen del momento y un vídeo dejando 'olvidado' uno de los libros.

'Mom & Me & Mom' es la última recomendación del club de lectura feminista de Emma Watson, llamado Out Shared Shelf. El club, que inició su andadura en enero con la novela de Gloria Steinem 'On the Road', está abierto a todo aquel que se quiera unir a través de Goodreads.

Emma Watson se ha perfilado como una destacada activista por la igualdad de género, y es embajadora de buena voluntad de la ONU.