Emma Watson cuenta cómo es su verdadera relación con Daniel Radcliffe y Rupert Grint tras el reencuentro de 'Harry Potter'

Empezar el 2022 con 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', con el reencuentro de sus protagonistas, ha sido todo un regalo para los fans del mundo mágico.

Somos muchos los que nos hemos emocionado hasta la lágrima al ver de nuevo juntos a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint hablando de los recuerdos del rodaje.

¿Pero siguen hablando a día de hoy ellos tres? ¿Tienen un grupo de Whatsapp en el que charlan habitualmente? La respuesta nos la ha dado Emma Watson en una entrevista para Vogue UK.

Watson ha contado que, efectivamente siguen en contacto, pero que lo hacen de forma individual, no en grupo de Whatsapp. Y es que parece que sus dos compañeros no son muy amigos de la tecnología y odian aplicaciones como esta:

"Ambos odian Whatsapp y sus teléfonos en general. En realidad los tres tratamos de mantenernos alejados de los dispositivos electrónicos, por lo que eso no ayuda para mantener una interacción. No estamos en un chat de grupo, pero hablamos individualmente. Rupert me envía fotos de su hija Wednesday y yo me derrito. Dan y yo generalmente tratamos de calmar los nervios el uno del otro. Ambos tratamos principalmente de mantenernos fuera del centro de atención, por lo que ha sido agradable contar con el apoyo mutuo, sabiendo que venía una nueva ola de atención hacia nosotros", explica Emma Watson sobre este tema.

El 'casi abandono' que unió más a Emma Watson y Rupert Grint

David Yates, el director de la película, recordó en el reencuentrp que le dijeron que Watson "no estaba segura de querer volver". "En algunos momentos me sentí sola. Creo que estaba asustada. No sé si alguna vez lo sentiste pero llegó un punto de inflexión que fue como: 'Esto es para siempre'", explicó Emma a Rupert Grint, que se mostró sorprendido y afirmó que nunca había hablado sobre el asunto con su compañera.

"La fama nos golpeó a lo grande. Nadie tuvo que convencerme para llevarlo a cabo. Los fans realmente querían que tuviera éxito y todos realmente nos respaldamos mutuamente", confesaba la actriz.

Por su parte, Rupert Grint dijo que experimentó múltiples momentos donde reflexionaba "cómo sería la vida si lo dejara": "Tuve sentimientos similares a los de Emma. Pero realmente nunca hablamos de eso, supongo que simplemente lo estábamos viviendo a nuestro propio ritmo, y estábamos viviendo el presente en ese momento. No se nos ocurrió que probablemente todos estábamos teniendo sentimientos similares".

