Emma Watson critica que los fans de 'Harry Potter' "cruzan la obsesión"

Después de haber crecido en pantalla como la brillante maga Hermione, Emma Watson ha encontrado su voz como actriz madura y como activa feminista. Tanto es así, que ahora la joven se propone cambiar las concepciones de un clásico tan arraigado como las princesas Disney.

Watson se pondrá en la piel de Bella, la princesa de 'La Bella y la Bestia' en la inminente adaptación en carne y hueso de Disney, y su único objetivo al aceptar el papel es que fuera "una Bella diferente".

La actriz ha hablado con la sinceridad que la caracteriza sobre su carrera, sus intereses políticos y cómo sobrelleva la fama, y es que no es fácil formar parte de un fenómeno tan inmenso como el de 'Harry Potter'. Emma es muy consciente de que la saga ha cambiado la vida de mucha gente, y que se vive de una forma muy diferente a otro tipo de proyectos.

"He conocido fans que tienen mi cara tatuada en su cuerpo. He conocido gente a la que los libros de 'Harry Potter' les han ayudado a sobrellevar un cáncer. No sé cómo explicarlo, pero el fenómeno de 'Harry Potter' está en una liga diferente. Cruza la obsesión. Para poder aceptar tal fenómeno fue muy importante para mí asumir que esto no son circunstancias normales".

"La gente me dice, '¿has hablado con Jodie Foster o Natalie Portman? Ellas te darían buenos consejos sobre crecer en el punto de mira'. No digo que fuera nada fácil para ellas, pero las redes sociales son un mundo completamente nuevo".

Puesto con esas palabras, ¿quién no puede entender la posición de Emma? En cualquier caso, a nosotros nos seguirá encantando. Y el próximo 17 de marzo la podremos ver convertirse en una princesa Disney.