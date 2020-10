Emma Stone revela la incómoda y explícita frase que le gritaban por la calle después de una de sus películas

Con solo 31 años Emma Stone se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Hollywood y tiene numerosas nominaciones al Oscar, además de su gran victoria por 'La La Land'.

Pero Emma siempre ha tenido un lado cómico que ha explotado en algunos puntos de su carrera, sobre todo al principio. De hecho, 'Supersalidos' fue su gran debut en Hollywood y ahora la actriz ha tenido una reunión virtual con el equipo de la película adolescente de culto.

Durante el evento, la actriz ha admitido los momentos incómodos que vivió constantemente después del estreno de la película, aunque asegura lo mucho que se divirtió en el proyecto, como recoge DigitalSpy.

"Cuando estaba leyendo el guión por primera vez estaba llorando de la risa. Y ahora me duele la cara solo de estar con vosotros otra vez... el rodaje fue tan divertido".

No obstante, el fenómeno fan que despertó su personaje y cierto famoso acrónimo no lo fue tanto.

"Los tres años siguientes al estreno de la película, no puedo deciros cuánta gente me gritó, por centros comerciales o por aparcamientos, 'DTF'", asegura la actriz. 'DTF' se refiere al acrónimo "down to fuck?" (¿quieres sexo?), una expresión que se puso de moda con la película.