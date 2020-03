Emma Stone responde al Ryan Gosling en miniatura que la invitó a su baile de instituto recreando 'La La Land'

Esta semana hemos vivido un momento mágico, digno de una película de amor. Jacob Staundenmaier, un chico de Alabama de 17 años, realizó un espectacular vídeo de dos minutos donde interpretaba a su manera una canción de 'La La Land' e invitaba a Emma Stone a su baile del instituto.

Ahora la actriz ha querido responder a esta proposición, y ha sido el propio joven el que ha leído la contestación de la actriz durante el programa Good Morning America.

"Jacob, gracias por hacer la mejor proposición que me han hecho jamás. No puedo explicarte el honor que ha sido y cuánto me he reído durante todo el vídeo tan bien montado. Estoy en Londres trabajando, pero espero que tengas la mejor noche de tu vida en el baile, y estoy muy agradecida de que hayas pensado en mí. PD: Sí que veo un Gosling alrededor de tus ojos. Con amor, Emma".

A continuación puedes ver el vídeo donde Jacob lee la contestación de Emma. ¡Vaya momentazo!