Emma Stone envía un emotivo regalo al mini Ryan Gosling que recreó 'La La Land' para invitarla a su baile de graduación

Jacob Staudenmaier es el ingenioso joven que conquistó al mundo por su parecido con Ryan Gosling y su divertido vídeo cantando 'La La Land' pidiéndole a Emma Stone que fuera su cita para el prom, el típico baile de graduación del instituto.

Su éxito fue tal que la invitación llegó hasta Emma, quien se mostró totalmente halagada y dio las gracias a Jacob, pese a que por problemas de agenda tuvo que rechazar su invitación.

Dicho baile ya ha tenido lugar, y Emma Stone ha demostrado ser la persona más atenta del planeta al haberle enviado al joven un regalo inolvidable e imprescindible para la ocasión: un ramillete para su "afortunada" cita junto a una emotiva carta.

"Jacob, un pequeño detalle para ti y tu afortunada cita mañana. ¡Pásalo genial! Con amor, Emma Stone".

Emily is officially the cutest human ever 😍❤️❤️❤️#EmmaStone #JacobStaudenmaier pic.twitter.com/rWbzXKd8Ds