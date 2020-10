Emma Roberts bloqueó a su madre en Instagram tras revelar su embarazo

Emma Roberts tiene muchos motivos para sonreír, y es que la actriz de 29 años está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, Garret Hedlund. Emma acudió este lunes al show de Jimmy Kimmel, donde contó que ha decidido bloquear a su madre en Instagram.

¿Pero cuál es la razón? Parece que Kelly Cunningham, madre de la actriz, contó de forma accidental la noticia del embarazo de su hija en la misma red social.

"He mantenido mi embarazo bastante discreto, pero desafortunadamente mi madre tiene Instagram. Ya sabes, madres e Instagram, mala combinación", dijo Roberts entre bromas.

A la pobre señora Cunningham le mandaron capturas de los rumores de embarazo por Instagram, a lo que ella contestó dando las gracias y diciendo que estaban muy emocionados.

"Fue increíble. Cuando le dije: 'Mamá, has revelado mi embarazo'. Ella me contesto '¡Emma, pero si lo has anunciado!' Y dije: "No, no lo hice. Eso ha sido un periódico". Y me contestó: 'Oh, no lo hice ... eso no estaba claro'", ha explicado la sobrina de Julia Roberts en el programa.

La joven actriz también desveló entre risas que tras lo ocurrido decidió bloquear a su madre en Instagram. "Nos reímos un poco. Nos peleamos. La bloqueé en un momento", añadiendo que es "una buena historia para contarle al bebé".

