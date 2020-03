Elton John quiere que Justin Timberlake le interprete en su biopic

El músico británico Elton John planea hacer una película sobre su vida que podría ser protagonizada por el estadounidense Justin Timberlake, informó en una entrevista publicada por el diario Los Angeles Times.

"Estamos en proceso. Haremos un anuncio sobre el tema muy, muy pronto", indicó Elton John, quien agregó que el guión ya ha sido escrito por Lee Hall, guionista de 'Billy Elliot'. Aseguró también que ya cuentan con un director para el proyecto, pero no reveló su nombre ni si trabajan con un título provisional.

Lo que sí comentó es a quien le gustaría que encarnase su vida en la gran pantalla."Tengo una lista ideal de personas. El número uno es Justin Timberlake, porque me interpretó ya en un vídeo de Rocket Man y estuvo fantástico", dijo el popular músico, de 64 años.

El guionista de 'Billy Elliot' ha escrito ya el libreto

"La película sería principalmente un repaso de mi carrera musical, con quizá un par de canciones nuevas. Porque será una visión surrealista de mi vida, no una visión objetiva, al modo de 'Moulin Rouge'", dijo sobre el enfoque del filme el autor de éxitos como 'Crocodile Rock' o 'Tiny Dancer'.

"No quiero que sea un biografía normal porque mi vida no ha sido así. Y solo comienza a repuntar cuando entro en rehabilitación en 1990. Comienza conmigo entrando en rehabilitación y culmina cuando salgo", remarcó.

Confirmó, además, que tiene previsto sentarse a componer las canciones para un próximo disco, con letras de su colaborador habitual, Bernie Taupin.

"Sí, voy al estudio en enero. Tengo las letras de Bernie y estoy muy emocionado. No sé de que irán las canciones porque aún no las he escrito. Voy a tratar de componerlas en mi habitación de hotel de Honolulu (Hawai) en un piano. Si no, las escribiré en el propio estudio", indicó.

Por último, Elton John comentó su reciente paternidad y la celebración del primer cumpleaños de su hijo Zachary en Navidad, junto con su compañero de 18 años David Furnish. "Hemos tenido un gran año, pero Zachary es la guinda del pastel (...) Es la luz de nuestras vidas", concluyó Elton John.