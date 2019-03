Elton John se enfada con Madonna por arrebatarle el Globo de Oro

Se lo preguntaban a Elton John antes de la ceremonia. "¿Madonna? No tiene ninguna posibilidad". ¡Menudo gurú! Pocos minutos después se desvelaba el ganador del Globo de Oro a la mejor canción.

Madonna se quedaba sin palabras y a Elton John se le retorcía el ego. "Bueno, espero que dentro de dos años me vuelva a hablar", decía después la cantante. Su tema 'Masterpiece' había sido considerado mejor que el 'Hello, Hello' que Elton John interpreta para una película de dibujos.

Fue David Furnish, pareja de Elton, el que sí habló en las redes sociales. "Esto desmuestra que estos premios -aseguraba- tienen poco que ver con el mérito".

No era el primer enfrentamiento de ambos artistas. En 2004 Elton John acusaba a Madonna de hacer playback en sus conciertos. "¿Desde cuándo mover los labios se considera cantar?", decía.

El enfrentamiento se ha agudizado después de que Madonna insinuase que Lady Gaga, íntima amiga a Elton John, plagió uno de sus temas. "Estoy segura de que en otro momento recibirá otro premio, que no se preocupe' dijo magnánima la reina del pop.