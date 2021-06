Elsa Pataky se sincera sobre cómo ha sido trabajar con Chris Hemsworth en 'Interceptor': "Ha sido un reto"

Elsa Patacky y Chris Hemsworth son una de las parejas más queridos en Hollywood. Y es que, el australiano y la española han formado una familia preciosa junto a sus tres hijos junto a los que viven felices en Australia.

Ambos actores continúan en activo y, a pesar de la distancia que les separa de Hollywood, no han sido pocos los proyectos en los que se han visto involucrados. Elsa ha podido aparecer en películas como 'Carmen', o 'Fast and Furious 8', mientras que Chris continuaba con Thor y sus aventuras en el universo de Marvel, tras finalizar recientemente el rodaje de 'Thor: Love and Thunder'. Ahora, los dos se han unido para un mismo proyecto, 'Interceptor', de Netflix, y que se ha grabado en Australia.

Este nuevo thriller de acción empieza con el lanzamiento de 16 misiles nucleares sobre Estados Unidos, y, a la vez, hay un ataque sobre la estación interceptora de misiles. En ese momento una teniente del ejército, a la que dará vida Elsa Pataky, deberá poner en práctica sus años de entrenamiento táctico y experiencia militar parar salvar a la humanidad. La película protagonizada por Elsa Pataky y producida por Chris Hemsworth aún no tiene fecha de lanzamiento.

Elsa ha querido aprovechar en una entrevista con la revista Pronto, y no ha dudado en hablar sobre cómo preparó a su personaje: "¡Y estoy aliviada de que se haya acabado, ja, ja, ja! Me siento muy orgullosa, porque era una película de mucha acción, adrenalina, peleas..., y ha sido un reto para mí, porque quería hacerlo sin dobles de acción. Tuve que aprenderme las peleas y los movimientos, y después de rodar, tenía que ir a entrenar para mantener la masa muscular. Yo quería que fuese muy creíble porque hago de una soldado americana y son mujeres muy fuertes. Entrené muchísimo".

Además, ha querido hablar sobre su relación con Chris, y cómo es trabajar para él: "Su trabajo fue más al principio. Luego, en el rodaje, veía las secuencias y las comentábamos. Es buen jefe. Yo soy más exigente conmigo misma de lo que ha sido Chris como jefe".

También ha querido comentar su situación con Chris, después de tantos años: "Creo que la clave está en respetarnos el uno al otro y trabajar en la relación. Intentamos dedicarle tiempo a la pareja, tener momentos para nosotros solos, divertirnos y pasarlo bien. Esta vez fue difícil porque trabajábamos a la vez, que no lo habíamos hecho nunca, y nos tocaba organizarnos con los niños haciendo turnos", explica Elsa.

Seguro que te interesa:

"A tope trabajando duro": La radical imagen de Elsa Pataky con unos impresionantes músculos que hacen la competencia a Thor