Elle Fanning sorprende a todos cantando 'Dancing on my own' de Robyn en el tráiler de 'Teen Spirit'

Violet, Elle Fanning, es una tímida adolescente que sueña con salir de su pueblo y triunfar en la música. La joven se apunta a un concurso de canto local que la pondrá a prueba a muchos niveles. Así es 'Teen Spirit'.

Max Minghella hace su debut como director en esta vuelta de tuerca a la clásica historia de la Cenicienta con temazos en su banda sonora.

Sin ir más lejos, en el nuevo tráiler podemos ver a Elle Fanning cantando 'Dancing on my own' de Robyn. Además, en la cinta se podrán escuchar hits de Ellie Goulding, Annie Lennox, No Doubt, Sigrid, Ariana Grande o Carly Rae Jepsen.