Elizabeth Olsen se sintió muy rara al pasar de 'WandaVision' a 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Marvel Studios sigue con sus planes de la fase 4 del MCU y después del estreno de 'Viuda Negra' ya prepara la llegada de sus nuevos proyectos, como 'SpiderMan: No Way Home', 'Eternals' o 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Esta nueva etapa del MCU dio comienzo con la primera serie de Marvel, 'WandaVision', regalando a los fans una más que agradable con la historia de Bruja Escarlata y Vision dando una bocanada de aire fresco al universo Marvel.

La serie fue un éxito absoluto valiéndole cinco nominaciones en los premios Emmy. Y una de las razones de ese éxito es Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a Bruja Escarlata dejó una actuación brillante con su personaje, algo que le valió para ser nominada al Emmy de mejor actriz principal en una comedia.

Esta es una de las razones por las que Marvel quiera seguir con ella a toda costa después de 'WandaVision'. De hecho, Elizabeth ya se ha puesto manos a la obra en otra de las nuevas películas de Marvel 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Y ahora Olsen en un encuentro para la New York Film Academy ha comentado la diferencia a la hora de trabajar en ambos proyectos: "Sam Raimi es un amor y tengo que aprender mucho de él".

"Fue muy extraño cambiar de 'WandaVision' y llevar a este personaje a una película diferente que se siente más basada en las películas. Sentí que me estaba poniendo unos zapatos viejos", explica Elizabeth.

Además, Elizabeth ha aprovechado y ha contado algunos detalles de la película: "Es un película de miedo. Es como el viejo Raimi. Está intentando hacer la película de Marvel más aterradora".

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' tiene previsto su estreno el 25 de marzo de 2022 y contará con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong o Rachel McAdams entre otros.

Seguro que te interesa:

La escena de 'SpiderMan: Lejos de casa' que escondía una referencia a 'WandaVision' y el Doctor Strange