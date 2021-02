"Elizabeth Olsen es súper sexy": Tom Holland quería que pasara algo entre SpiderMan y Bruja Escarlata tras conocer a la actriz de 'WandaVision'

El Universo de Marvel está más vivo que nunca con muchos grandes proyectos por delante tras el final de la Fase 3. Actualmente están en medio del rodaje de 'SpiderMan 3', película donde volveremos a ver a Tom Holland y Zendaya y de la que ya sabemos algunos datos.

Por fin se ha estrenado el título de la tercera entrega y hemos podido ver algunas fotos inéditas de lo que veremos.

Pero, además, una de las grandes sensaciones de la Casa de las Ideas en este momento está siendo 'WandaVision' la serie protagonizada por Paul Bettany y Elizabeth Olsen donde vemos qué es lo que ha pasado con los personajes de Vision y Bruja Escarlata tras los acontecimientos de 'Vengadores: Endgame'.

Serie de la que Tom Holland ha confesado en una entrevista a 'Collider' que es muy fan: "Estoy obsesionado con WandaVision. Es muy difícil porque obviamente estoy en un set de Marvel en este momento. Entonces, todos los productores están allí, y podría acercarme a Kevin Feige y decirle: '¿Y qué pasa? ¿Que esta pasando?' Es realmente difícil para mí no hacer las preguntas para las que necesito respuestas, pero me encanta".

"Y creo que, honestamente, que es lo que más me gusta de Marvel que he visto… Así que me encanta. Me encanta", afirma sobre la serie.

La primera vez que Tom Holland coincidió con Elizabeth Olsen fue en 'Captain America: Civil War' donde el británico hizo su primera aparición encarnando a SpiderMan.

Tras la película el Holland confesó en una entrevista al canal de YouTube de British GQ que le hubiera gustado que su personaje y el de Olsen hubiesen tenido algo entre ellos. Puedes ver en el vídeo todo lo que dijo al respecto.

